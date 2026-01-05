China trasladó estructura que había instalado en la PMZ del mar Amarillo

Photo : YONHAP News

China trasladó una de las estructuras que había instalado de manera unilateral y sin previo aviso en la Zona Marítima Provisional (PMZ) del mar Amarillo, un área de 200 millas náuticas donde se superponen su Zona Económica Exclusiva y la de Corea del Sur, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Sur el martes 3.En esa zona marítima, China había construido dos estructuras que calificó como instalaciones acuícolas, además de una estructura adicional de mantenimiento, todo ello sin notificación previa a las autoridades surcoreanas. Este asunto, que ha sido un importante motivo de polémica entre Seúl y Beijing, fue abordado por los presidentes Lee Jae Myung y Xi Jinping, quienes coincidieron en la necesidad de cooperar más estrechamente para resolverlo durante la cumbre celebrada en enero.En ese contexto, el Gobierno chino inició el 27 de enero las labores para trasladar la instalación de mantenimiento. Por su parte, la Cancillería surcoreana también confirmó que continuará dialogando con China para el retiro de las dos estructuras restantes que aún permanecen en la PMZ.