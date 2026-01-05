Comienza la inscripción de precandidatos a las elecciones generales

Photo : YONHAP News

Comenzó la inscripción de precandidatos a las elecciones regionales del 3 de junio, en las que se sortearán los cargos de alcalde, concejal, jefe de Gobiernos provinciales y locales, y autoridad educativa regional. Los inscritos como precandidatos pueden realizar campañas dentro de las limitaciones fijadas por las leyes.Los próximos comicios prometen ser una primera prueba tanto para el actual Gobierno, a un año del mandato del presidente Lee Jae Myung, como para el Poder del Pueblo, que ahora se encuentra en el bando opositor. Esto puesto que mediante su voto los electores emitirán su evaluación sobre la gestión de Estado bajo el liderazgo de Lee, así como sobre el comportamiento mostrado por el Poder del Pueblo desde la frustrada imposición del estado de excepción por parte del expresidente Yoon Suk Yeol y su destitución.Por lo pronto, la idea del oficialista Partido Democrático es ganar las elecciones regionales como ocurrió en las generales de 2024 y las presidenciales de 2025, para así consolidar su protagonismo también en el ámbito de la administración regional y local.Por el otro lado, el Poder del Pueblo aspira a lograr resultados electorales satisfactorios y ampliar su influencia como principal fuerza opositora del Gobierno. Su estrategia para ello será destacar los puntos débiles del Ejecutivo y del partido oficialista, así como de las políticas que impulsa, por ejemplo la relativa al mercado inmobiliario que impacta directamente en la vida y propiedad de los ciudadanos.