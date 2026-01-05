Menú principal Ver contenido

Temperaturas por encima de la media previstas para el miércoles

2026-02-03

Photo : YONHAP News

Para el miércoles 4 se espera un día moderadamente frío, incluso templado en algunos puntos del país, con temperaturas por encima de la media habitual para esta época del año. Las mínimas oscilarán entre –8 °C y 2 °C por la mañana, mientras que las máximas se situarán entre 4 °C y 12 °C por la tarde.

Sin embargo, en la costa este se prevén fuertes vientos de hasta 55 kilómetros por hora, es decir, 15 metros por segundo. Ya que además persiste el clima seco en esas zonas, se recomienda a la población local extremar las precauciones ante el riesgo de incendios forestales.
