El KOSPI repunta tras el desplome del día anterior

Photo : YONHAP News

El KOSPI, que el lunes había sufrido un fuerte retroceso, repuntó el martes 3 con una subida casi del 7%. El índice general de la Bolsa surcoreana cerró la jornada en 5.288,08 puntos, lo que supuso un aumento del 6,84% respecto al día anterior.Igualmente, mejoró el parqué paralelo KOSDAQ, que ganó un 4,19% y finalizó operaciones en 1.144,33 puntos.En el mercado de divisas, la moneda surcoreana se apreció frente a la estadounidense, que al culminar la sesión cotizó a 1.445,4 wones por dólar, 18,9 unidades menos que el lunes 2.