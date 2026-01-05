El Museo Nacional de Corea abrirá media hora antes desde marzo

Photo : YONHAP News

Se anunció que el Museo Nacional de Corea abrirá media hora antes desde el mes de marzo, considerando el aumento explosivo de visitantes del último año. Concretamente, a partir del 16 de marzo recibirá público desde las 9:30 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde y no de 10 a 6 como es usual.Además, cambiarán los días de cierre: no operará el primer lunes de cada marzo, junio, septiembre y diciembre, ni tampoco el día del Año Nuevo Lunar y de Chuseok.En 2025, el Museo Nacional de Corea registró un total de 6.507.483 visitantes, una cantidad 1,7 veces mayor que la del año previo y un récord desde su inauguración en 1945.