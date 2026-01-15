Reservas de divisas surcoreanas disminuyen por segundo mes consecutivo

Photo : KBS News

Las reservas de divisas de Corea del Sur disminuyeron por segundo mes consecutivo en enero, ante los esfuerzos del gobierno por estabilizar la volatilidad en el mercado cambiario.El Banco de Corea informó el miércoles 4 que las reservas de divisas del país se situaron en 425.910 millones de dólares estadounidenses a finales de enero, que corresponde a una reducción de 2.150 millones de dólares respecto a diciembre.El banco central atribuyó esta caída a las medidas de estabilización del mercado, como los swaps de divisas con el Servicio Nacional de Pensiones (NPS). En diciembre pasado el Banco de Corea extendió el acuerdo de intercambio de divisas con el Servicio Nacional de Pensiones y ejecutó operaciones de swap, intercambiando dólares por won.A finales de diciembre, las reservas de divisas de Corea del Sur continuaron ubicándose en el noveno puesto a nivel mundial, pero la diferencia con Hong Kong, que ocupaba el décimo lugar, se estrechó a 200 millones de dólares.