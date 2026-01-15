Cho Hyun explica esfuerzos de Corea para cumplir el acuerdo comercial con EEUU

Photo : YONHAP News

El ministro de Relaciones Exteriores, Cho Hyun, sostuvo el martes 3 en Washington una reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, con el objetivo de abordar, entre otros asuntos, cuestiones relacionadas con los aranceles.Durante el encuentro, Cho explicó que Corea del Sur ha venido realizando esfuerzos a nivel interno para cumplir los compromisos asumidos tras el acuerdo previo de rebaja arancelaria, aunque el proceso se ha visto demorado por los trámites legislativos. En este contexto, subrayó la importancia de seguir cooperando a nivel diplomático para facilitar una comunicación fluida y constante entre las autoridades comerciales de ambos países.Ambos ministros coincidieron además en la necesidad de reforzar la alianza entre Seúl y Washington, retomando el espíritu de las dos cumbres previas entre los presidentes Lee Jae Myung y Donald Trump, y centrándose en una agenda de carácter futuro. Asimismo, acordaron reforzar el clima positivo y el impulso actual en materia de seguridad, a través del cumplimiento fiel de los compromisos alcanzados.En cuanto a la cuestión norcoreana, reafirmaron su compromiso de mantener una coordinación estrecha y un diálogo continuo. Al respecto, el Departamento de Estado estadounidense informó en un comunicado que ambos responsables reiteraron su firme voluntad de avanzar hacia la desnuclearización completa de Corea del Norte.