Día de la Constitución vuelve a ser festivo nacional tras 18 años

Photo : YONHAP News

El 17 de julio, Día de la Constitución de Corea del Sur, volverá a ser festivo nacional a partir de este año, tras aprobarse la enmienda a la Ley sobre los días festivos en el Consejo de Ministros, el martes 3.El Día de la Constitución había sido designado festivo en 1949, pero perdió ese estatus en 2008, con la introducción de la semana laboral de cinco días.El Gobierno explicó que la restitución busca reforzar cada año la reflexión sobre los valores constitucionales y el principio de soberanía popular.