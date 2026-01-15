Jefe de Negociaciones Comerciales concluye visita a Washington tras consultas arancelarias

Photo : YONHAP News

El Ministerio de Comercio, Industria y Energía informó que el director de Negociaciones Comerciales, Yeo Han Koo, concluyó su visita a Washington, donde desde el 29 de enero mantuvo contactos con el Gobierno estadounidense, el Congreso, el sector empresarial y centros de estudios.La visita tuvo como objetivo buscar soluciones racionales a las tensiones comerciales entre ambos países, intensificadas tras el anuncio del presidente Donald Trump sobre un posible aumento de aranceles a productos surcoreanos.Durante su estancia, Yeo explicó la postura de Corea sobre el impacto que tendrían las medidas arancelarias en las economías de ambos países y reiteró el compromiso de Seúl en cumplir los acuerdos vigentes en materia de comercio e inversión. Asimismo, subrayó la necesidad de avanzar hacia soluciones mutuamente beneficiosas mediante un diálogo fluido y constructivo.Yeo también sostuvo reuniones a puerta cerrada con cerca de una veintena de legisladores estadounidenses, a quienes explicó el proceso legislativo de la ley especial para la inversión surcoreana en Estados Unidos y destacó el cumplimiento de los acuerdos existentes, incluidos los relativos al ámbito digital.