Detectados casos de peste porcina africana en Changnyeong y Boryeong

Write: 2026-02-04 10:27:25Update: 2026-02-04 13:22:03

Photo : YONHAP News

Las autoridades sanitarias han confirmado casos de peste porcina africana en una granja de Changnyeong, en la provincia de Gyeongsang del Sur, donde se crían 2.400 cerdos, y en otra de Boryeong, en la provincia de Chungcheong del Sur, con 3.500 cerdos.

Para evitar la propagación del virus, se desplegaron equipos de control inicial y de investigación epidemiológica, y se restringió el acceso de personas, animales y vehículos a las granjas afectadas. Los cerdos de estas explotaciones serán sacrificados conforme a los protocolos de emergencia vigentes.

Asimismo, se emitió una orden temporal de suspensión de movimiento para los trabajadores y vehículos de granjas porcinas, mataderos y fábricas de pienso en Changnyeong, Boryeong y las localidades aledañas, y se realizarán labores de desinfección intensiva en la zona.
