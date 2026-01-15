Gobierno apuesta por la IA para transformar agricultura y compras públicas

Photo : KBS News

El vice primer ministro y titular de Economía y Finanzas, Koo Yoon Cheol, afirmó que el Gobierno brindará un apoyo total para que las empresas surcoreanas aseguren el liderazgo en sectores de alta tecnología como los semiconductores y la inteligencia artificial.Durante una reunión celebrada el miércoles 4 del grupo de trabajo sobre estrategias de crecimiento, Koo explicó que el Ejecutivo impulsará la aplicación de la IA en la agricultura para hacer frente a problemas estructurales como la crisis climática y la escasez de mano de obra.Con este objetivo, el Gobierno y el sector privado invertirán conjuntamente más de 290.000 millones de wones para crear este año una plataforma de transformación mediante IA, y así desarrollar soluciones que permitan gestionar de forma automática el crecimiento de cultivos y detectar plagas y enfermedades. Asimismo, el Gobierno buscará posicionar el modelo surcoreano de granjas inteligentes en el mercado global mediante el desarrollo de invernaderos y explotaciones ganaderas de nueva generación.Además de la implementación en agricultura, Koo anunció un impulso a la industria de la IA a través de las compras públicas, ampliando la adquisición de productos basados en esta tecnología y flexibilizando los requisitos de acceso, en conjunto con introducir incentivos en los procesos de licitación.Por último, señaló que la propia administración de la contratación pública incorporará ampliamente la IA para modernizar sistemas como la evaluación de productos y el cálculo de costes de obras públicas.