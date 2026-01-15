Hyundai y Kia registran su mejor enero histórico en el mercado estadounidense

Photo : YONHAP News

Las automotrices coreanas Hyundai y Kia arrancaron el año con sólidos resultados en el mercado estadounidense.La filial estadounidense de Hyundai informó el martes 3 (hora local) que en enero vendió 55.624 vehículos, un 2% más que en el mismo mes del año anterior, marcando así el mejor resultado histórico para un mes de enero. Al respecto, la compañía atribuyó el desempeño al rápido aumento de la demanda de vehículos híbridos en Estados Unidos, al fuerte crecimiento de los modelos electrificados y a la solidez de su línea de SUV, que representó el 77% de las ventas totales.Por su parte, Kia también registró un récord histórico en enero en el mercado estadounidense, con 64.502 unidades vendidas, un 13% más que en el mismo mes del año anterior. En este sentido, modelos como el Carnival, el Sportage, el K5, el Telluride, el Seltos y el K4 alcanzaron sus mejores cifras históricas para un mes de enero. Por tipo de vehículo, las ventas de modelos electrificados aumentaron un 45%, mientras que las de SUV crecieron un 14%, consolidándose como los principales motores del desempeño de la marca.