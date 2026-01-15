Seúl y Washington podrían definir año del traspaso del control militar este octubre

Photo : YONHAP News

En la próxima 58º Reunión Consultiva de Seguridad (SCM) de octubre a celebrarse en Washington podría definirse un año objetivo para que Corea del Sur y Estados Unidos completen la transferencia del control operativo en tiempos de guerra, conocido como OPCON, según indicaron fuentes gubernamentales.En este sentido, ambos países prevén concluir antes de la SCM la verificación de capacidad operativa plena y sería en este encuentro de octubre donde los ministros de Defensa procedan a dar su aprobación y anunciar el año objetivo, para luego avanzar hacia la fase final del proceso, en la que se definirá el calendario específico.En consideración de realizar el traspaso durante los mandatos del presidente surcoreano Lee Jae Myung y del presidente estadounidense Donald Trump, sería 2028 la opción más probable para concretarse. Así, al ser efectiva la transferencia, el control operativo en tiempos de guerra pasará de un general estadounidense de cuatro estrellas a un general surcoreano también de cuatro estrellas.Actualmente, Corea ejerce el control operativo en tiempos de paz, mientras que el control en tiempos de guerra está en manos del mando combinado liderado por Estados Unidos.