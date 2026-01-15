Más de 11.000 extranjeros obtuvieron nacionalidad coreana en 2025

Photo : YONHAP News

Según datos del Ministerio de Justicia, de un total de 18.623 extranjeros que solicitaron la naturalización el año pasado, 11.344 obtuvieron la nacionalidad surcoreana, siendo ésta la cifra más alta desde la pandemia.El número de personas que adquirieron la ciudadanía coreana alcanzó un máximo histórico durante la pandemia, aumentando de 9.914 en 2019 a 13.885 en 2020. Este incremento se interpreta como resultado de las restricciones a los desplazamientos durante la COVID-19, situación que llevó a muchos extranjeros a buscar una estancia más estable en Corea mediante la naturalización.Posteriormente, la cifra descendió de forma gradual, con 10.895 naturalizados en 2021 y 10.248 en 2022, antes de repuntar en 2023 y 2024, con 10.346 y 11.008 personas, respectivamente. Por nacionalidad, los ciudadanos chinos representaron el mayor grupo entre los nuevos naturalizados el año pasado, con un 56,5%, equivalente a 6.420 personas. Les siguieron los ciudadanos de Vietnam, con un 23,4%, y a mayor distancia los de Filipinas y Tailandia, con 3,1% y 2,2%, respectivamente.