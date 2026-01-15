Presidente Lee insiste en priorizar a los afectados por el alza de la vivienda

Photo : KBS News

El presidente Lee Jae Myung volvió a emitir el miércoles 4 un mensaje contundente respecto a su voluntad de normalizar el mercado inmobiliario, compartiendo en X una editorial que cuestionaba el fin del beneficio fiscal.La editorial sostenía que los propietarios de múltiples viviendas con inquilinos tienen dificultades para vender sus inmuebles y carecen de una vía de salida, a lo que el presidente respondió que esto se trata de una responsabilidad de quienes no se han preparado. Subrayó además que debe priorizarse a los ciudadanos que sufren por el alto costo de la vivienda, antes que a propietarios con expectativas especulativas.En este sentido, el mandatario ha dejado en claro que el período de gracia del recargo al impuesto sobre la transferencia de inmuebles para propietarios de múltiples viviendas concluirá el 9 de mayo. En este contexto de mensajes reiterados y firmes, algunos asesores presidenciales también han comenzado a desprenderse de sus propiedades.La portavoz presidencial Kang Yu Jung, propietaria de dos apartamentos, puso en venta un inmueble de Yongin, en la provincia de Gyeonggi. Asimismo, el secretario de prensa de la Oficina Presidencial, Kim Sang Ho, ha puesto a la venta seis viviendas ubicadas en el barrio de Daechi, en el distrito de Gangnam, en Seúl.