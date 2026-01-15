Oposición critica Gobierno de Lee como un período de destrucción

Photo : YONHAP News

Jang Dong Hyuk, líder del principal partido opositor, Poder del Pueblo, criticó el miércoles 4 al Gobierno de Lee Jae Myung, al calificar los últimos ocho meses como un "tiempo de destrucción y caída".Durante su discurso como representante de su grupo parlamentario en la Asamblea Nacional, Jang afirmó que han surgido problemas en todos los ámbitos, desde las negociaciones arancelarias con Estados Unidos hasta la diplomacia, la economía y la seguridad. Sostuvo además que la política de expansión del gasto público ha provocado un alza del tipo de cambio, de los precios y de la vivienda.Asimismo, acusó al Parlamento de haberse convertido en un espacio de "dictadura legislativa" y volvió a solicitar un encuentro directo con el presidente Lee para debatir sus propuestas, entre ellas, las rebajas del impuesto sobre la renta y del impuesto de sociedades, así como una flexibilización de las regulaciones.En respuesta, el gobernante Partido Democrático acusó al Poder del Pueblo de criticar por criticar, sin una reflexión seria.