Capitalización de la bolsa surcoreana supera los 5.000 billones de wones

Photo : YONHAP News

La bolsa surcoreana vivió el martes 3 un repunte histórico, que llevó por primera vez a la capitalización total del mercado a superar los 5.000 billones de wones.Después del fuerte desplome registrado el día anterior, la Bolsa de Corea indicó que la capitalización conjunta de KOSPI, KOSDAQ y KONEX alcanzó al cierre 5.003 billones de wones, con un aumento de 306 billones en una sola jornada.Por mercados, el KOSPI concentró 4.372 billones, el KOSDAQ 628 billones y el KONEX 3 billones. Concretamente, el KOSPI cerró con una subida del 6,84%, hasta los 5.288,08 puntos, siento éste su mayor avance diario en más de cinco años. Por otro lado, el KOSDAQ avanzó más de un 4%.Ante el impacto provocado la víspera por el anuncio del exgobernador de la Reserva Federal estadounidense Kevin Warsh como próximo presidente del organismo, el mercado reaccionó con rapidez y se vio impulsado por una fuerte entrada de compras a precios bajos.