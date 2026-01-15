Menú principal Ver contenido

Economía

Capitalización de la bolsa surcoreana supera los 5.000 billones de wones

Write: 2026-02-04 14:08:42Update: 2026-02-04 14:36:20

Photo : YONHAP News

La bolsa surcoreana vivió el martes 3 un repunte histórico, que llevó por primera vez a la capitalización total del mercado a superar los 5.000 billones de wones.

Después del fuerte desplome registrado el día anterior, la Bolsa de Corea indicó que la capitalización conjunta de KOSPI, KOSDAQ y KONEX alcanzó al cierre 5.003 billones de wones, con un aumento de 306 billones en una sola jornada.

Por mercados, el KOSPI concentró 4.372 billones, el KOSDAQ 628 billones y el KONEX 3 billones. Concretamente, el KOSPI cerró con una subida del 6,84%, hasta los 5.288,08 puntos, siento éste su mayor avance diario en más de cinco años. Por otro lado, el KOSDAQ avanzó más de un 4%.

Ante el impacto provocado la víspera por el anuncio del exgobernador de la Reserva Federal estadounidense Kevin Warsh como próximo presidente del organismo, el mercado reaccionó con rapidez y se vio impulsado por una fuerte entrada de compras a precios bajos.
