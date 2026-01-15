Corea reformará su certificación de calidad para adaptarla a actual industria

Photo : YONHAP News

El Gobierno reformará el sistema de certificación de calidad KS para adaptarlo a la actual estructura industrial.El KS, introducido en 1961, se basa en la evaluación de fábricas, un enfoque que ya no encaja con el entorno actual, donde las etapas de investigación, diseño y producción están separadas. En este contexto, el Gobierno permitirá que empresas que se dedican solo al desarrollo y diseño, y que subcontratan la producción, también puedan obtener la certificación.Se espera que la reforma abra el camino a empresas de diseño de semiconductores y de desarrollo de robots, y beneficie especialmente a las startups, al facilitar la comercialización de sus productos.