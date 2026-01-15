Menú principal Ver contenido

Rusia detiene a otra misionera surcoreana

Write: 2026-02-04 14:42:43Update: 2026-02-04 16:19:30

Rusia detiene a otra misionera surcoreana

Photo : YONHAP News

Una misionera surcoreana en Rusia fue detenida a finales del mes pasado en Jabárovsk, localidad en donde realizaba actividades religiosas, según lo informaron medios rusos y miembros de la comunidad coreana de ese país.

Tras conocer el caso, el Consulado General de Corea del Sur en Vladivostok envió a un funcionario consular a Jabárovsk, quien se reunió con la misionera, verificó su estado de salud y solicitó a las autoridades rusas un trato humanitario, así como una investigación rápida y justa. 

Los medios locales rusos informaron que la misionera organizaba campamentos religiosos para menores con horarios muy estrictos y que está acusada de haber ayudado a la entrada ilegal de otros misioneros surcoreanos en Rusia.

El caso se suma al ocurrido en enero de 2024, cuando otro misionero surcoreano fue detenido en Vladivostok bajo cargos de espionaje, y aún permanece recluido sin haber sido juzgado durante estos dos años.
