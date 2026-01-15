Pronostican tres medallas de oro para Corea en los Juegos de Invierno de 2026

Photo : YONHAP News

La delegación surcoreana que competirá en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 podría ganar tres medallas de oro y situarse en el puesto 14 del medallero, según lo indicaron proyecciones especializadas publicadas el miércoles 4 por la firma canadiense de análisis deportivo Shoreview Sports Analytics.El informe de proyecciones, que pronostica que Corea obtendría tres oros, dos platas y dos bronces, prevé también que los oros llegarían en el halfpipe femenino de snowboard y en el patinaje de velocidad en pista corta femenino de 1.500 metros. Asimismo, se considera alta la probabilidad de victoria del relevo femenino de 3.000 metros en pista corta.Los Juegos Olímpicos de Invierno reunirán a atletas de todo el mundo y en esta versión comenzarán el 7 de febrero, extendiéndose hasta el día 22 del mismo mes.