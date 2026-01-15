Se prevé tiempo templado con cielos nublados para el jueves

Photo : YONHAP News

Para el jueves 5 se espera un tiempo templado, aunque con cielos mayormente nublados en todo el país.En el noreste de la provincia de Gyeonggi y en las zonas interiores y montañosas del centro y norte de Gangwon, podrían registrarse lluvias o nevadas aisladas.Las temperaturas mínimas oscilarán entre -4ºC y 5ºC, y las máximas entre 5ºC y 15ºC, valores más suaves de lo habitual.Sin embargo, desde la noche del jueves, la entrada del aire frío del norte provocará un nuevo descenso térmico, mientras el viernes 6 por la mañana las temperaturas bajarán entre 1ºC y 5ºC, trayendo de vuelta un frío intenso.