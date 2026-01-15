Menú principal Ver contenido

Write: 2026-02-04 15:11:14Update: 2026-02-04 15:22:27

Se prevé tiempo templado con cielos nublados para el jueves

Photo : YONHAP News

Para el jueves 5 se espera un tiempo templado, aunque con cielos mayormente nublados en todo el país.

En el noreste de la provincia de Gyeonggi y en las zonas interiores y montañosas del centro y norte de Gangwon, podrían registrarse lluvias o nevadas aisladas.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre -4ºC y 5ºC, y las máximas entre 5ºC y 15ºC, valores más suaves de lo habitual.

Sin embargo, desde la noche del jueves, la entrada del aire frío del norte provocará un nuevo descenso térmico, mientras el viernes 6 por la mañana las temperaturas bajarán entre 1ºC y 5ºC, trayendo de vuelta un frío intenso.
