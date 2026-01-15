KOSPI supera los 5.300 puntos

Photo : YONHAP News

El índice general de la Bolsa surcoreana, el KOSPI, cerró el miércoles 4 en un nuevo máximo histórico tras revertir las pérdidas iniciales.El indicador abrió con una caída del 0,52%, pero dio la vuelta a la sesión y terminó con una subida del 1,57% hasta los 5.371,10 puntos, superando el récord de 5.288,08 puntos alcanzado el día anterior.Cerró también al alza el índice tecnológico KOSDAQ, con un avance del 0,45%, hasta los 1.149,43 puntos.En el mercado de divisas, el won surcoreano se debilitó frente al dólar, que cerró en 1.450,2 wones por dólar, con 4,8 wones más que en la jornada previa.