Oficialismo y oposición discutirán Ley sobre inversión entre Corea y EEUU

Photo : YONHAP News

Los partidos de oficialismo y de oposición han acordado conformar un comité especial para discutir la Ley Especial sobre Gestión de Inversiones Estratégicas entre Corea del Sur y Estados Unidos. Así fue informado por el líder parlamentario del oficialista Partido Democrático, Han Byung Do, y el líder parlamentario del opositor Poder del Pueblo, Song Eon Seog, tras una reunión realizada el miércoles 4 en la Asamblea Nacional.Song explicó que este compromiso abarca que el Poder del Pueblo no presionará para la ratificación parlamentaria del acuerdo arancelario con Estados Unidos, firmado como memorándum de entendimiento. Al respecto, el vicelíder parlamentario del partido opositor, Yoo Sang Bum, indicó que la agrupación política opositora decidió cambiar su postura por el bien del interés nacional. Señaló además, que si Estados Unidos impone aranceles del 25% a productos surcoreanos y el actual estancamiento con la Casa Blanca continúa, será la nación la que sufra.Los pasos para concretar los compromisos de inversión de Seúl con Washington podrán comenzar una vez que el parlamento apruebe la Ley especial entre Corea del Sur y Estados Unidos.