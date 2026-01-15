Seúl y Washington coinciden en lograr avances concretos sobre energía nuclear

Photo : YONHAP News

El ministro de Relaciones Exteriores de Corea, Cho Hyun, se reunió el miércoles 4 (hora local) con el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright. Durante el encuentro, ambos conversaron sobre la construcción de submarinos de propulsión nuclear por parte de Seúl y otros asuntos relacionados con la energía nuclear, en particular sobre el enriquecimiento de uranio y el uso de barras de combustible gastadas en Corea del Sur.Cho y Wright coincidieron en la necesidad de lograr avances concretos en la cooperación bilateral en esos asuntos, recogidos en la ficha de datos conjunta publicada por Seúl y Washington, tras los acuerdos alcanzados por los presidentes Lee Jae Myung y Donald Trump en la cumbre de octubre de 2025. En ese marco, acordaron poner en marcha consultas a nivel de trabajo a la mayor brevedad posible.El canciller coreano expresó su expectativa de que el Gobierno estadounidense muestre un mayor interés en reforzar la cooperación nuclear estratégica entre ambos países. En respuesta, Wright respondió que hará lo que le corresponda para obtener resultados tangibles en este ámbito.Sin embargo, ante la amenaza de la Casa Blanca de volver a elevar los aranceles generales a las importaciones procedentes de Corea del Sur, se estima que, de una u otra forma, las conversaciones sobre energía y submarinos nucleares se verán condicionadas por las negociaciones paralelas sobre aranceles e inversiones.