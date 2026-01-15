EEUU propone crear bloque para el suministro estable de minerales críticos

Photo : AP / Yonhap

Estados Unidos ha formalizado la creación de un bloque comercial con el objetivo de diversificar los suministros de minerales, según fue anunciado durante la reunión ministerial sobre minerales críticos que Washington organizó en la sede del Departamento de Estado el miércoles 4 (hora local).En la reunión, el vicepresidente estadounidense, J. D. Vance, señaló la inestabilidad en el mercado internacional de minerales críticos, así como la alta vulnerabilidad de la cadena de suministros que depende de ciertos países. Afirmó que estas condiciones agravan la volatilidad de precios, de ahí la necesidad de disminuir las fluctuaciones a través de la diversificación de suministros.Sobre cómo será gestionado el bloque, Vance explicó que la propuesta es crear una "zona comercial preferencial" donde los minerales críticos serán salvaguardados contra variables externas bajo un sistema de precios que refleje el valor real del mercado. Agregó que los precios de referencia fijados funcionarán como un límite mínimo mantenido para lograr la integridad de los precios.En relación, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dio una rueda de prensa separada, en la que informó que 55 países socios desean cooperar con la iniciativa y que varios de ellos ya firmaron su adhesión al bloque.De esos países, Rubio mencionó en especial a Corea del Sur para resaltar su papel dentro de la Asociación para la Seguridad de los Minerales (MSP), que ha servido hasta ahora como un importante mecanismo para la cooperación internacional en cuanto a suministros. Conformada por dieciséis estados y la Comisión Europea, esta asociación estaba presidida por Corea del Sur.La creación del bloque comercial por parte de Estados Unidos, se interpreta como una estrategia para depender menos de China y contrarrestar el cuasi monopolio que el gigante asiático ejerce en el suministro global de minerales críticos, indispensables tanto para la economía y como para la seguridad nacional de múltiples países.