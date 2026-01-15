Photo : YONHAP News

El diario The Wall Street Journal informó el martes 3 que el presidente estadounidense Donald Trump desconocía la redada de septiembre de 2025 en Georgia, operativo del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) que resultó en un masivo arresto de trabajadores surcoreanos en la fábrica de baterías de Hyundai Motor Group y LG Energy Solution.Así se divulgó a través de un reportaje sobre otro operativo reciente por parte de agentes federales. En el artículo, el subdirector del gabinete de políticas generales de la Casa Blanca, Steve Miller, detalló como dato anecdótico que después del arresto masivo en la fábrica de Hyundai y LG en septiembre, el gobernador de Georgia llamó a la Casa Blanca para solicitar la liberación de los detenidos, pero que Trump desconocía que una operación de tal magnitud se estaba llevando a cabo.The Wall Street Journal informó que entonces el mandatario había afirmado que no deseaba que los agentes federales procedieran a arrestos masivos en fábricas o granjas, pero que pese a ello, Miller, quien dirigía el control de migrantes en Georgia, insistió en la necesidad de realizar controles a gran escala.El periódico estimó que lo que el subdirector pretendía tras tales operativos era superar el "récord" establecido en 2014 bajo la Administración de Barack Obama, de 400.000 indocumentados expulsados.