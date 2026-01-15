Corea propone a EEUU gestión conjunta de la DMZ

Photo : YONHAP News

El Ministerio de Defensa de Corea del Sur propuso a Estados Unidos una gestión conjunta de la Zona Desmilitarizada (DMZ), la franja de amortiguación de dos kilómetros de ancho que se extiende a lo largo de la frontera intercoreana.La sugerencia fue planteada con especificaciones sobre cómo se haría la gestión conjunta, consistiendo en dividir el área de la DMZ que pertenece al territorio de Corea del Sur, para que la parte al norte del alambrado sur siga siendo administrada por el Comando de las Naciones Unidas y la parte al sur de esa cerca esté bajo el control de las Fuerzas Armadas de Corea del Sur.El alambrado sur que el ministerio menciona es una valla de alambres que debía haber sido instalada a dos kilómetros hacia el sur desde la frontera intercoreana, la Línea de Demarcación Militar. Para una mejor vigilancia fronteriza, fue colocada más al norte y la superficie al sur de la misma representa aproximadamente un 30% de la Zona Desmilitarizada surcoreana.La idea de repartir la gestión de la DMZ obedece al objetivo del Ministerio de Defensa surcoreano, de tener la potestad para controlar y administrar dicha parte, incluyendo la facultad de autorización para su acceso.