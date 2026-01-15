Menú principal Ver contenido

Nacional

Aumenta la tasa de natalidad en mujeres coreanas mayores de 35 años

Write: 2026-02-05 11:04:00Update: 2026-02-05 13:39:27

El Ministerio de Datos y Estadística dio a conocer el jueves 5 que la tasa de natalidad en Corea del Sur aumentó en enero por decimoprimer mes consecutivo entre las mujeres entre 35 y 39 años.

Pese al alza en ese grupo etario y al repunte de los índices de fertilidad en general, la tasa de natalidad entre quienes tienen 30 y 34 años permanece estancada, reflejando la realidad actual del retraso de la edad media al casarse que entre 2015 y 2024 subió de 30 a 31,6 años.

En el grupo de mujeres entre 40 y 49 años, si bien la taza no se mantuvo al alza, en ningún mes disminuyó durante el último año. Por otro lado, en veinteañeras se muestra inestable, con notables subibajas.
