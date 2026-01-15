El vice primer ministro de Economía enfatiza la autonomía tecnológica

Photo : KBS News

El vice primer ministro de Economía, Koo Yun Cheol, visitó el jueves 5 las matrices de dos empresas designadas como pioneras en las nuevas industrias, oportunidad en la que enfatizó la autonomía tecnológica como una condición básica para la innovación industrial.Durante la jornada, el alto funcionario hizo un recorrido por las instalaciones de una empresa especializada en producción de materiales piezoeléctricos cristalizados, y otra de diseño de soluciones robóticas. Tras la visita, Koo celebró una mesa redonda con los representantes de compañías del sector, en la que subrayó la importancia de promover la autonomía tecnológica para impulsar la economía nacional hacia un nivel más alto.El vicepremier se comprometió a brindar todo el apoyo requerido, mencionando como ejemplo la puesta en marcha de un fondo nacional de 30 billones de wones para el fomento de los sectores de semiconductores e inteligencia artificial. También nombró la implementación de programas para mejorar la formación de profesionales tecnológicos y ayudas según necesidades de las empresas.