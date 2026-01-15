Presidente lanza advertencia a quienes apuestan por la especulación inmobiliaria

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung lanzó una fuerte advertencia el jueves 5 a través de redes sociales, en contra de quienes apuestan por la especulación inmobiliaria, afirmando que más allá de cuántas viviendas posea cada contribuyente, lo importante es que no lo haga con fines especulativos.El mandatario hizo este comentario haciendo referencia a un artículo que compartió. Este aludía a la tendencia que se observa ahora en el mercado de inmuebles donde, ante la intransigencia del Gobierno de no prorrogar más el aumento del impuesto sobre la transferencia de inmuebles a personas con múltiples viviendas, se ha visto que propietarios venden con urgencia aquellas menos rentables, para luego quedarse con una que les pueda garantizar ganancias elevadas y seguras.En cuanto a la propuesta de otorgar deducciones especiales en dicho impuesto para personas que mantienen la propiedad sobre una misma vivienda durante un tiempo prolongado, el presidente indicó que esa medida requiere un debate más exhaustivo y detenido. Asimismo, afirmó que es extraño conceder deducciones tributarias por la posesión prolongada de viviendas, sea una o varias, si es con fines especulativos o inversionistas en vez de habitar.