Negociaciones con EEUU sobre aumento de aranceles continúan sin avances

Photo : YONHAP News

Sin avances permanecen los esfuerzos del Gobierno para convencer a Estados Unidos de desistir al aumento del 25% de los aranceles a las importaciones procedentes de Corea del Sur, tras el viaje que el director de Negociaciones Comerciales del Ministerio de Industria y Comercio, Yeo Han Koo, realizó la semana pasada con carácter de urgencia a Washington.Según se informó, durante los seis días que permaneció en esa ciudad, Yeo no pudo reunirse con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer. En su lugar, el funcionario de Seúl conversó con otros altos cargos de la Representación Comercial estadounidense y del Capitolio, a quienes explicó en qué estado se encuentra el proceso de aprobación parlamentaria de la ley para ejecutar los acuerdos sobre aranceles e inversiones entre ambos países.Igualmente, finalizó sin conclusiones la reunión entre el ministro de Industria y Comercio, Kim Jung Kwan y el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick. En este contexto, inquietan a Seúl los trámites que ya inició la Administración de Trump para publicar el aviso formal sobre el aumento de aranceles en el boletín federal, un paso indispensable para la puesta en vigor de los nuevos gravámenes.