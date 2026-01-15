Descubren un instrumento de viento de hace más de un milenio y medio

Photo : YONHAP News

Por primera vez en el país se descubrió un instrumento de viento de hace más de un milenio y medio, hallazgo a cargo del Instituto Nacional de Estudios sobre Herencias Culturales que fue dado a conocer el jueves 5.El instrumento, correspondiente a una flauta travesera, se encontró en un sitio donde se estima se ubicaba un palacio del reino de Baekje, en el período entre 538 y 660, concretamente, en un punto sospechado como dependencia del palacio para las reuniones del rey con sus ministros u otras actividades reales.Según se detalló, la flauta está hecha de bambú y tiene 22,4 centímetros de largo, y es el primer instrumento de viento que data de los tiempos de los Tres Reinos. Los investigadores responsables explicaron que este hallazgo contribuirá a profundizar los estudios sobre la música real y los instrumentos usados en aquella época.Informaron, además, que junto con esta flauta, descubrieron también 329 tablas de madera de bambú, cuyo contenido arroja pistas sobre el sistema de gobierno de ese reino antiguo. Estos hallazgos son el fruto de un proyecto arqueológico iniciado en 1982, mediante el cual ha confirmado la existencia de restos de palacios, acueductos y carreteras.