Fiscalía no apelará la sentencia sobre corrupción en la urbanización de Wirye

Photo : KBS News

La Fiscalía no apelará la sentencia emitida en primera instancia sobre el caso de corrupción vinculada al proyecto de urbanización de Wirye, que fue impulsado en Seongnam mientras el presidente Lee Jae Myung ejercía como alcalde de esa ciudad.Así, quedó confirmado el fallo que reconoce como inocentes al exdirector de Planificación de la Corporación de Desarrollo Urbano de Seongnam, Yu Dong Kyu, y al abogado Nam Wook. Ambos habían sido imputados por entregar información interna de la autoridad municipal responsable de los planes de desarrollo urbano, a empresas privadas para favorecerlas en la obtención de concesiones de obras.Al argumentar su decisión de no usar el recurso de apelación, la Fiscalía explicó que si bien es cierto que esas empresas ganaron la licitación gracias a los datos confidenciales que les fueron facilitados, es difícil determinar que se cometió un delito porque ese favoritismo no resultó en ganancias indebidas para quienes proporcionaron aquellos secretos.