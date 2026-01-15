Lee reacciona a la decisión de la Fiscalía de no apelar sobre el caso Wirye

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung mostró el jueves 5 una reacción inmediata a la decisión de la Fiscalía de no apelar a la sentencia de primera instancia sobre el caso de corrupción relativa al plan de urbanización de Wirye, que absuelve a los imputados de todos los cargos.En el comentario que publicó por las redes sociales se notó el malestar del mandatario, que recordó que la Fiscalía había incluso presentado pruebas manipuladas para inculparlo.Con la determinación de la fiscalía de aceptar la sentencia inicial, son elevadas las probabilidades de que el presidente quede absuelto y sea declarado inocente de los cargos que se le atribuyen, relacionados con el proyecto de Wirye.