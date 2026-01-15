La temperatura bajará de nuevo el viernes

Photo : YONHAP News

El viernes 6 el frío intenso volverá con un fuerte descenso de la temperatura, pronosticándose nevadas de alrededor de un centímetro en varios puntos de la provincia de Gangwon, en el extremo noreste del país.Durante la mañana del viernes, la temperatura bajará cerca de diez unidades respecto al día anterior y marcará mínimas de entre -12ºC y 2ºC, mientras que por la tarde oscilará de -5ºC a 9ºC.El frío persistirá durante todo el fin de semana, para empezar a remitir desde el lunes por la tarde.