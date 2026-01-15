Comienza la prueba por equipos de patinaje artístico en Milán-Cortina d'Ampezzo

Photo : YONHAP News

En la víspera de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán Cortina 2026 comenzaron el jueves 6 las pruebas por equipos de algunas modalidades, entre ellas patinaje artístico sobre hielo.La selección surcoreana compite en estas pruebas por primera vez después de la edición de Pyeongchang 2018, aunque es reducida la posibilidad de que el país se posicione entre los primeros lugares, dado que no cuenta con patinadores para la categoría de parejas. Corea del Sur participará en las tres restantes: individual femenino, individual masculino y danza sobre hielo.En la prueba por equipos se presentan los patinadores de las diez naciones que lograron los mejores resultados en la temporada 2025-2026: Estados Unidos, Japón, Italia, Canadá, Georgia, Francia, Reino Unido, China, Polonia y Corea del Sur.Del equipo nacional destacan la patinadora Shin Jia, Cha Jun Hwan de la categoría masculina y la pareja de danza sobre hielo conformada por Lim Hannah y Quan Ye, este último un patinador de origen chino-canadiense que obtuvo la nacionalidad surcoreana en 2024.