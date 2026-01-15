Enviados presidenciales entregan carta de Lee al nuevo presidente de Honduras

Photo : YONHAP News

Los legisladores Boo Seung Chan y Lee Hun Ki, del oficialista Partido Democrático, llegaron a Honduras en calidad de enviados presidenciales y realizaron el miércoles 4 (hora local) una visita de cortesía y entrega de carta al nuevo presidente de ese país centroamericano, Nasry Asfura.Al conversar con el flamante mandatario hondureño, los emisarios presentaron los programas de ayuda que despliega el Gobierno surcoreano para naciones latinoamericanas, como la facilitación de ambulancias a Gobiernos regionales de Honduras. Además, le trasmitieron la voluntad de Seúl de reforzar la cooperación y el intercambio bilateral.Asfura, por su parte, recibió con satisfacción la carta del presidente surcoreano, al tiempo de recalcar los problemas ante los que Honduras necesita una mayor cooperación internacional, como la insuficiente infraestructura sanitaria, la escasez de medicamentos, los retrasos en el diagnóstico y tratamiento de pacientes graves y la notable brecha regional en cuanto a servicios de salud pública.