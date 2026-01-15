Gobierno permitirá inversión pública directa en el exterior para obtener tierras raras

El Gobierno permitirá la inversión pública directa en el exterior para la obtención de minerales críticos, específicamente por parte de la Corporación Coreana de Rehabilitación de Minas y Recursos Mineros, a la que se había prohibido participar en proyectos internacionales de desarrollo y explotación de minerales debido a sus iniciativas pasadas que terminaron en un fracaso.
Esta es una de las medidas incluidas en el plan general para el suministro de tierras raras, establecido por el Ministerio de Industria y Comercio. Es la primera hoja de ruta completa del país para garantizar una gestión estable en todas las etapas que implica el suministro de dichos minerales, desde la explotación y los procesos de refinamiento, hasta las fases de fabricación final de productos derivados y de reutilización.
Conforme al plan, el Gobierno reforzará la cooperación con China, que se encarga de entre un 60% y un 70% de la producción de tierras raras, además de ostentar una cuota superior al 80% en el mercado mundial de imanes hechos con aleaciones de esos minerales.
También rediseñarán el sistema de clasificación para analizar mejor las importaciones de tierras raras por tipos y con ello calcular con más precisión el estado de oferta y demanda de dichos materiales.