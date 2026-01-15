Gobierno permitirá inversión pública directa en el exterior para obtener tierras raras

Photo : YONHAP News

El Gobierno permitirá la inversión pública directa en el exterior para la obtención de minerales críticos, específicamente por parte de la Corporación Coreana de Rehabilitación de Minas y Recursos Mineros, a la que se había prohibido participar en proyectos internacionales de desarrollo y explotación de minerales debido a sus iniciativas pasadas que terminaron en un fracaso.Esta es una de las medidas incluidas en el plan general para el suministro de tierras raras, establecido por el Ministerio de Industria y Comercio. Es la primera hoja de ruta completa del país para garantizar una gestión estable en todas las etapas que implica el suministro de dichos minerales, desde la explotación y los procesos de refinamiento, hasta las fases de fabricación final de productos derivados y de reutilización.Conforme al plan, el Gobierno reforzará la cooperación con China, que se encarga de entre un 60% y un 70% de la producción de tierras raras, además de ostentar una cuota superior al 80% en el mercado mundial de imanes hechos con aleaciones de esos minerales.También rediseñarán el sistema de clasificación para analizar mejor las importaciones de tierras raras por tipos y con ello calcular con más precisión el estado de oferta y demanda de dichos materiales.