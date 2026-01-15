El KOSPI pierde casi un 4%

Photo : YONHAP News

El índice general de la Bolsa surcoreana perdió el jueves 5 un 3,86% respecto al día anterior, hasta cerrar la jornada en 5.163,57 puntos. Si bien en cierto momento del día, el índice se había recuerado hasta por encima de las 5.300 unidades, la tendencia a la baja se acentuó hacia las últimas horas de la tarde.Igualmente descendió el parqué paralelo KOSDAQ un 3,57% respecto al miércoles 4, con lo que finalizó operaciones en 1.108,41 puntos.En el mercado de divisas, la moneda surcoreana se depreció frente a la estadounidense, que ganó 18,8 unidades y culminó la sesión en 1.469 wones por dólar.