Portavoz de la Casa Blanca dice no tener fecha para el aumento de aranceles

Photo : Reuters / Yonhap

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo no tener un cronograma para el plan anunciado por el presidente estadounidense Donald Trump respecto a aumentar los aranceles a Corea del Sur.Leavitt hizo estas declaraciones el jueves 5 (hora local) durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, al ser interpelada sobre la fecha en la que la Administración de Trump aumentará los aranceles a productos surcoreanos de un 15% a un 25%.La portavoz respondió que no cuenta con un cronograma, pero que el equipo comercial de la Casa Blanca daría una respuesta con prontitud.