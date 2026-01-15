EEUU espera avances en las promesas de inversión de Corea

Photo : YONHAP News

El Departamento de Estado de Estados Unidos expresó su expectativa de que Corea del Sur avance hacia el "siguiente paso" en relación con las inversiones en territorio estadounidense y la eliminación de barreras comerciales prometidas en el acuerdo bilateral.En una entrevista concedida el jueves 5 (hora local) a la agencia Yonhap en la sede del Departamento de Estado, la portavoz adjunta Mignon Houston, señaló que Washington espera seguir trabajando en el acuerdo comercial y así ver avances hacia la siguiente etapa con Corea, país al que describió como un pilar clave de paz, seguridad y prosperidad en el Indo-Pacífico, así como una alianza muy cercana para Estados Unidos.Ante la pregunta de si la falta de avances en las inversiones podría afectar al cumplimiento de otros acuerdos en materia de seguridad, tal como los relacionados con el enriquecimiento de uranio o los submarinos de propulsión nuclear, Houston remitió al comunicado conjunto de la reunión de ministros de Exteriores de ambos países. En este sentido, afirmó que quedó claro que el asunto forma parte de la agenda, que todas las partes son plenamente conscientes de la situación actual y que existe un evidente interés en ver progresos.Asimismo, subrayó que Estados Unidos siente un gran respeto por Corea y confía en que, si ambos países trabajan juntos, no hay nada que no puedan lograr.