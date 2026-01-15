Universidad del Sur de California nombra a su primer rector de origen coreano

Photo : YONHAP News

La Universidad del Sur de California (USC), una de las instituciones privadas más prestigiosas del oeste de Estados Unidos, nombró por primera vez a un rector de origen coreano. Tal como informó la universidad el jueves 5 (hora local), el consejo directivo habría elegido por unanimidad a Kim Beong Soo como su decimotercer rector.Kim, que hasta el anuncio había sido rector interino, fue destacado por el consejo directivo durante su previa gestión, así como por su respeto por la comunidad universitaria y su capacidad para tomar decisiones complejas. Por su parte, Kim expresó sentirse honrado por la confianza depositada por la comunidad de USC y el consejo directivo.Originario de Los Ángeles, Kim es licenciado y doctor en Derecho por la Universidad de Harvard y tiene una maestría por la Escuela de Economía de Londres (LSE). Antes de llegar a la USC, fue fiscal federal y socio de un importante bufete, y luego se incorporó a la universidad como vicepresidente ejecutivo sénior y director jurídico.