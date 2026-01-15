Corea registró en 2025 un superávit récord en cuenta corriente

Photo : YONHAP News

Corea del Sur registró el año pasado un superávit récord en cuenta corriente, que superó los 123.000 millones de dólares, según datos preliminares publicados el viernes 6 por el Banco de Corea.El récord habría sido impulsado por el fuerte aumento de las exportaciones y mayores ingresos por dividendos procedentes de inversiones en el exterior. Al respecto, solo en diciembre, el país anotó un superávit de 18.700 millones de dólares, el mayor registrado en un solo mes.Así, el superávit acumulado de todo el año alcanzó los 123.050 millones de dólares, superando el récord anterior de 105.100 millones, registrado en 2015. Además, la cifra fue más de 8.000 millones de dólares superior a la previsión del banco central publicada en noviembre.En diciembre, los envíos al exterior crecieron un 13,1% interanual, mientras que las importaciones aumentaron un 1,7%, en un contexto de caída de los precios de la energía.Por su parte, la cuenta de servicios registró en diciembre un déficit de 3.690 millones de dólares.