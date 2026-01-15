Policía vuelve a interrogar al representante interino de Coupang

Photo : YONHAP News

​La policía interrogará por segunda vez el viernes 6 a Harold Rogers, representante interino de Coupang en Corea del Sur.Las autoridades investigan si Rogers incurrió en falso testimonio durante la audiencia parlamentaria celebrada los días 30 y 31 de diciembre del año pasado, en relación con la filtración de datos detectada en los sistemas de la empresa.En dicha ocasión, Rogers afirmó que el contacto con el sospechoso del caso y la recuperación de un ordenador portátil se realizaron por instrucciones del Servicio Nacional de Inteligencia, una versión que el propio organismo negó posteriormente.Rogers ya fue interrogado en enero por presunta obstrucción de la labor oficial, respecto a una investigación interna llevada a cabo por Coupang tras la filtración masiva de datos, en la que se sospecha se habrían destruido pruebas.