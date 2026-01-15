HD Hyundai Marine Solution firma contrato de 56 millones de dólares con Ecuador

Photo : YONHAP News

HD Hyundai Marine Solution informó el viernes 6 que firmó un contrato con la Corporación Eléctrica del Ecuador, para suministrar materiales de mantenimiento para motores y equipos auxiliares de generación eléctrica al país latinoamericano.En virtud del contrato por 56 millones de dólares, la compañía surcoreana suministrará hasta comienzos de 2027 paquetes de mantenimiento a ocho centrales térmicas operadas por la empresa estatal de Ecuador, con una capacidad total de 400 megavatios.Este es el mayor acuerdo individual de la compañía en el ámbito de la generación eléctrica terrestre y se enmarca en los esfuerzos de Ecuador por afrontar la crisis energética, tras una prolongada sequía que ha provocado cortes de electricidad de hasta 20 horas en ese país.