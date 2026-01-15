Washington explica sanción a empresa coreana por presunta transferencia a Siria

Photo : YONHAP News

El Departamento de Estado de Estados Unidos explicó que la reciente inclusión de la empresa surcoreana JS Research en la lista de sanciones, se debe a su presunta implicación en la transferencia a Siria de artículos que podrían utilizarse para la fabricación de armas químicas y biológicas.Según informó el viernes 6 la emisora Voz de América (VOA), un portavoz del Departamento de Estado señaló que la compañía fue sancionada en virtud de la Ley de No Proliferación de Irán, Corea del Norte y Siria.Precisó que la medida se adoptó por la supuesta participación de la empresa en el traslado, desde Corea a Siria, de artículos sujetos al control del Grupo de Australia, un mecanismo multilateral de cooperación internacional que regula la exportación de materiales, equipos y tecnologías susceptibles de ser desviados para la producción de armas biológicas y químicas.La ley estadounidense de No Proliferación de Irán, Corea del Norte y Siria autoriza la imposición de sanciones a personas y entidades que comercien con dichos países en bienes o tecnologías sujetos a los regímenes internacionales de control de exportaciones, incluidos los relacionados con armas de destrucción masiva y misiles.