Menú principal Ver contenido

Buscar

Korean
Buscar

Español

About KBS Go to KBS
Go Top

Internacional

Washington explica sanción a empresa coreana por presunta transferencia a Siria

Write: 2026-02-06 11:05:50Update: 2026-02-06 13:26:45

Washington explica sanción a empresa coreana por presunta transferencia a Siria

Photo : YONHAP News

El Departamento de Estado de Estados Unidos explicó que la reciente inclusión de la empresa surcoreana JS Research en la lista de sanciones, se debe a su presunta implicación en la transferencia a Siria de artículos que podrían utilizarse para la fabricación de armas químicas y biológicas.

Según informó el viernes 6 la emisora Voz de América (VOA), un portavoz del Departamento de Estado señaló que la compañía fue sancionada en virtud de la Ley de No Proliferación de Irán, Corea del Norte y Siria. 

Precisó que la medida se adoptó por la supuesta participación de la empresa en el traslado, desde Corea a Siria, de artículos sujetos al control del Grupo de Australia, un mecanismo multilateral de cooperación internacional que regula la exportación de materiales, equipos y tecnologías susceptibles de ser desviados para la producción de armas biológicas y químicas. 

La ley estadounidense de No Proliferación de Irán, Corea del Norte y Siria autoriza la imposición de sanciones a personas y entidades que comercien con dichos países en bienes o tecnologías sujetos a los regímenes internacionales de control de exportaciones, incluidos los relacionados con armas de destrucción masiva y misiles.
Lista

Contenidos recomendados

Close

Nuestra página web usa cookies y otras tecnologías de recopilación de datos para optimizar los servicios. Se sobreeentiende que, al mantener el acceso, el usuario da su consentimiento tanto a nuestra Política de privacidad, como al uso de esas tecnologías. Ver más >