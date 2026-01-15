Nacional Lee celebra encuentro ciudadano en Gyeongsang del Sur

El presidente Lee Jae Myung celebrará el viernes 6 un encuentro ciudadano en la provincia de Gyeongsang del Sur, con el objetivo de dialogar directamente con residentes de la región.



A finales del mes pasado, Lee anunció en redes sociales la apertura de inscripciones para el encuentro y señaló la necesidad de explorar conjuntamente el camino para convertir a Gyeongsang del Sur en un nuevo eje de crecimiento del país, apoyado en el fortalecimiento de su ecosistema industrial y en el desarrollo de una red suprarregional de transporte que integre Busan, Ulsan y Gyeongsang del Sur.



El mandatario destacó que la provincia cuenta con un amplio potencial de desarrollo, al concentrar industrias manufactureras estratégicas como la construcción naval, la industria de defensa, el sector aeroespacial y la maquinaria, además de numerosos parques industriales, recurso humano calificado y una amplia base de datos acumulada en el terreno.



En el marco de su agenda de desarrollo regional equilibrado, se prevé que Lee vuelva a insistir en la necesidad de avanzar en la integración administrativa de Busan, Ulsan y Gyeongsang del Sur, como una de las vías para reforzar la competitividad regional.