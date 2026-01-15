Seúl prevé posibles avances relacionados con Pyongyang en los próximos días

Photo : KBS News

En los próximos días podría producirse algún nuevo avance relacionado con Corea del Norte, según lo indicó un alto funcionario del Gobierno durante un encuentro con corresponsales surcoreanos en Washington el jueves 5 (hora local).El funcionario explicó que se trataría más bien de un gesto de buena voluntad, que podría servir como punto de partida para una mejora de las relaciones, sin que suponga un cambio de gran envergadura. Aclaró además que no implica la reanudación del diálogo entre Pyongyang y Washington ni el inicio de negociaciones formales.En ese contexto, el funcionario recordó que, tras la reunión de ministros de Exteriores de Corea del Sur y Estados Unidos celebrada el pasado día 3, el canciller surcoreano Cho Hyun fue informado por su homólogo estadounidense, Marco Rubio, sobre la visita a China prevista para abril del presidente Donald Trump.Según explicó, Cho transmitió a Rubio que Seúl está realizando esfuerzos para aprovechar esa visita como una oportunidad para animar a Corea del Norte a volver a la mesa de diálogo, y solicitó la cooperación de Estados Unidos en ese proceso.Por su parte, el propio Cho Hyun afirmó ese mismo día, durante un encuentro con corresponsales surcoreanos en la embajada en Washington, que Corea del Sur y Estados Unidos acordaron mantener una comunicación estrecha y una coordinación constante en relación con la cuestión norcoreana.