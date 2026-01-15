Dongwon Metal invertirá 30 millones de dólares para construir planta en Georgia

Photo : YONHAP News

La empresa surcoreana Dongwon Metal, dedicada a la fabricación de autopartes, invertirá 30 millones de dólares en la construcción de una planta de producción en el estado de Georgia.Según informó el Gobierno estatal de Georgia el jueves 5 (hora local), la nueva planta se ubicará en Swainsboro, en el condado de Emanuel, al este de Georgia, y generará unos 200 empleos.Esta será la segunda instalación de Dongwon Metal en Georgia, tras la planta de Hogansville, establecida en 2007 cerca de la fábrica de Kia en el mismo estado.Tomando como referencia los casos que han sido hechos públicos a través de anuncios oficiales, esta inversión se considera la primera nueva inversión de una empresa surcoreana en Georgia tras la detención masiva de ciudadanos surcoreanos ocurrida en septiembre del año pasado.El gobernador Brian Kemp dio la bienvenida a la reanudación de las inversiones surcoreanas, y afirmó que la industria automotriz de Georgia seguirá ofreciendo nuevas oportunidades y empleos para los residentes.