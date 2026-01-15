Canciller niega demora intencionada en ley de inversiones en EEUU

Photo : KBS News

Durante un encuentro con corresponsales surcoreanos en Washington el jueves 5 (hora local), el ministro de Exteriores Cho Hyun afirmó haber explicado a la Casa Blanca que Corea no está retrasando de forma deliberada la tramitación de la Ley especial sobre inversiones en Estados Unidos.Según relató Cho, en la reunión celebrada el martes 3 con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, este compartió de forma franca que, si bien las relaciones bilaterales no atraviesan una situación negativa, existe un clima desfavorable en Estados Unidos en torno al cumplimiento de compromisos comerciales, y subrayó la necesidad de mantener una comunicación estrecha entre las autoridades diplomáticas para evitar que estas fricciones se extiendan al conjunto de la relación bilateral.Al exponer su postura en dicho encuentro, Cho subrayó que el compromiso del Gobierno surcoreano con la implementación de los acuerdos con Estados Unidos es firme y rechazó las acusaciones de una demora intencionada en el proceso legislativo. Asimismo, explicó los esfuerzos y el contexto interno para avanzar en la aplicación de los acuerdos comerciales.El canciller añadió que el documento conjunto surgido de la cumbre bilateral, basado en los ejes económico y de seguridad, no debe verse afectado por cuestiones comerciales, y solicitó impulsar las consultas en áreas clave como la energía nuclear, los submarinos de propulsión nuclear y la industria naval.Según Cho, Rubio respondió que Estados Unidos tampoco desea retrasos en la implementación de los acuerdos y que el proceso será seguido de cerca por las autoridades competentes.